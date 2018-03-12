Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обмежили поїздки жителів з Луганська

Понеділок, 12 березня 2018, 08:36

Жителі окупованого Луганська не можуть купити заздалегідь квитки на автобуси, щоб виїхати в Станицю Луганську.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на місцевих мешканців.

"Намагалася купити квиток на 14 березня, але не змогла. Сказали, не продають, стільки зараз людей на автовокзалі", - сказала луганчанка Марина.

За словами іншого співрозмовника агентства, продаж квитків припинений поки на два дні.

"Ніхто нічого не пояснює. Вони (бойовики, – ред.) просто знущаються над нами, багато хто намагається виїхати в порядку живої черги", - розповів чоловік.

Місцеві жителі розповідають, що для того, щоб дістатися в Станицю вранці, потрібно встати о 04:00.

"О 4:00 виїхати тільки на автовокзал, записатися в чергу, потім купити квиток, за списком зайти в автобус, і тільки тоді ти зможеш бути на пункті пропуску (бойовиків, – ред.) до моменту відкриття", - підкреслила Марина.

Терористи також заборонили приватному транспорту і таксі проїзд в сторону лінії розмежування.

За словами луганчанки Марини, багато людей перетинають лінію розмежування, тому що працюють у Станиці або ж за продуктами.

Крім того, бойовики посилили патрулювання у тимчасово окупованому Луганську і перевіряють документи у місцевих жителів.

"Їх (бойовиків, – ред.) стало значно більше не тільки в центрі, але і всюди по місту. Без зброї, але в формі. Зупиняють навіть о 16:00, перевіряють паспорти", - зазначив Сергій.

Він уточнив, що так звана комендантська година також продовжує діяти, тому багато хто намагається потрапити додому в світлий час доби.

Теми: ЛуганськОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: