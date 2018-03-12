Бойовики обмежили поїздки жителів з Луганська

Жителі окупованого Луганська не можуть купити заздалегідь квитки на автобуси, щоб виїхати в Станицю Луганську.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на місцевих мешканців.

"Намагалася купити квиток на 14 березня, але не змогла. Сказали, не продають, стільки зараз людей на автовокзалі", - сказала луганчанка Марина.

За словами іншого співрозмовника агентства, продаж квитків припинений поки на два дні.

"Ніхто нічого не пояснює. Вони (бойовики, – ред.) просто знущаються над нами, багато хто намагається виїхати в порядку живої черги", - розповів чоловік.

Місцеві жителі розповідають, що для того, щоб дістатися в Станицю вранці, потрібно встати о 04:00.

"О 4:00 виїхати тільки на автовокзал, записатися в чергу, потім купити квиток, за списком зайти в автобус, і тільки тоді ти зможеш бути на пункті пропуску (бойовиків, – ред.) до моменту відкриття", - підкреслила Марина.

Терористи також заборонили приватному транспорту і таксі проїзд в сторону лінії розмежування.

За словами луганчанки Марини, багато людей перетинають лінію розмежування, тому що працюють у Станиці або ж за продуктами.

Крім того, бойовики посилили патрулювання у тимчасово окупованому Луганську і перевіряють документи у місцевих жителів.

"Їх (бойовиків, – ред.) стало значно більше не тільки в центрі, але і всюди по місту. Без зброї, але в формі. Зупиняють навіть о 16:00, перевіряють паспорти", - зазначив Сергій.

Він уточнив, що так звана комендантська година також продовжує діяти, тому багато хто намагається потрапити додому в світлий час доби.