Боевики ограничили поездки жителей из Луганска

Жители оккупированного Луганска не могут купить заранее билеты на автобусы, чтобы выехать в Станицу Луганскую.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на местных жителей.

"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина.

По словам другого собеседника агентства, продажа билетов прекращена пока на два дня.

"Никто ничего не объясняет. Они (боевики, – ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - рассказал мужчина.

Местные жители рассказывают, что для того, чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00.

"В 4:00 выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска (боевиков, – ред.) к моменту открытия", - подчеркнула Марина.

Террористы также запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.

По словам луганчанки Марины, многие люди пересекают линию разграничения, потому что работают в Станице или же за продуктами.

Кроме того, боевики усилили патрулирование во временно оккупированном Луганске и проверяют документы у местных жителей.

"Их (боевиков, – ред.) стало значительно больше не только в центре, но и везде по городу. Без оружия, но в форме. Останавливают даже в 16:00, проверяют паспорта", - отметил Сергей.

Он уточнил, что так называемый комендантский час также продолжает действовать, поэтому многие стараются попасть домой в светлое время суток.