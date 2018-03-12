Боевики ограничили поездки жителей из Луганска
Жители оккупированного Луганска не могут купить заранее билеты на автобусы, чтобы выехать в Станицу Луганскую.
Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на местных жителей.
"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - сказала луганчанка Марина.
По словам другого собеседника агентства, продажа билетов прекращена пока на два дня.
"Никто ничего не объясняет. Они (боевики, – ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - рассказал мужчина.
Местные жители рассказывают, что для того, чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00.
"В 4:00 выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска (боевиков, – ред.) к моменту открытия", - подчеркнула Марина.
Террористы также запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения.
По словам луганчанки Марины, многие люди пересекают линию разграничения, потому что работают в Станице или же за продуктами.
Кроме того, боевики усилили патрулирование во временно оккупированном Луганске и проверяют документы у местных жителей.
"Их (боевиков, – ред.) стало значительно больше не только в центре, но и везде по городу. Без оружия, но в форме. Останавливают даже в 16:00, проверяют паспорта", - отметил Сергей.
Он уточнил, что так называемый комендантский час также продолжает действовать, поэтому многие стараются попасть домой в светлое время суток.