Працівників Донецької фільтрувальної станції обстріляли – "Вода Донбасу"

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Понеділок, 12 березня 2018, 10:25

Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

"Сьогодні (12 березня - ред.) о 7 годині потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ-53 (вартовка), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співробітники не постраждали, в результаті обстрілу пробито радіатор автомобіля.

 
Пошкодження авто внаслідок обстрілу

Як повідомлялося, минулої доби, 11 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення.

Українська правда
Теми: надзвичайна подія Донбас
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