Обстреляны работники Донецкой фильтровальной станции – "Вода Донбасса"

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Понедельник, 12 марта 2018, 10:25

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Cегодня (12 марта – ред.) в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники не пострадали, в результате обстрела пробит радиатор автомобиля.

 
Повреждения автомобиля в результате обстрела

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 11 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины - 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Донбасс
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