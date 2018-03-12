Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада на цьому тижні може зняти недоторканність з Бакуліна

Понеділок, 12 березня 2018, 10:47

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що спливає останній день для розгляду у комітеті з питань регламенту та передачі до парламенту подання Генпрокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна.

Про це він повідомив під час погоджувальної ради 12 березня.

"Сьогодні минає останній день з передбаченого регламентом 20-денного терміну для підготовки комітету з питання регламенту подання Генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата України Євгена Бакуліна", - сказав Парубій.

За його словами, це питання комітет має розглянути на своєму засіданні 12 березня.

Голова ВР зазначив, якщо звернення щодо Бакуліна буде, то парламент розгляне його на цьому тижні

Парубій додав, що його позиція незмінна - ніхто з народних депутатів не має ховатися за недоторканністю.

Як повідомлялось, 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійВерховна РадакомітетиГенпрокуратураБакулін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Парубій
Парубій захворів на коронавірус
Парубій привів підтримку Чорновол під ДБР попри карантин
Парубій сходив на допит у ДБР
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: