Рада на цьому тижні може зняти недоторканність з Бакуліна

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що спливає останній день для розгляду у комітеті з питань регламенту та передачі до парламенту подання Генпрокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна.

Про це він повідомив під час погоджувальної ради 12 березня.

"Сьогодні минає останній день з передбаченого регламентом 20-денного терміну для підготовки комітету з питання регламенту подання Генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата України Євгена Бакуліна", - сказав Парубій.

За його словами, це питання комітет має розглянути на своєму засіданні 12 березня.

Голова ВР зазначив, якщо звернення щодо Бакуліна буде, то парламент розгляне його на цьому тижні

Парубій додав, що його позиція незмінна - ніхто з народних депутатів не має ховатися за недоторканністю.

Як повідомлялось, 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.