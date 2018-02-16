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Луценко підписав подання на зняття недоторканності з нардепа

П'ятниця, 16 лютого 2018, 14:02
Луценко підписав подання на зняття недоторканності з нардепа

Генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на затримання народного депутата від "Опоблоку" Євгена Бакуліна.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, подання про обрання запобіжного заходу народному депутатові від "Опозиційного блоку" Євгену Бакуліну", - написав він.

Як відомо, про те, що ГПУ проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна, Луценко заявив 2 лютого. Тоді він пояснював, що клопотатиме про "зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт".

Луценко додав, що подання стосуватиметься прохання дати дозвіл на притягнення Бакуліна до відповідальності за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та іншими статтями у справі про так звані вишки Бойка.

Луценко також відзначав, що Бакулін є нардепом, але територію України давно не відвідував.

Бакулін у 2007 році, а також із 2010 по 2014 роки обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

За даними "Української правди", у справі про "злочинну організацію Януковича" на чолі з Сергієм Курченком, яка дозволила здійснити спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента, є 9 епізодів.

Серед них – і незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укранафта" на загальну суму 2,196 млрд грн, і "вишки Бойка" з незаконним заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз України" на загальну суму 4,966 млрд грн.

27 січня 2017 року Приморський райсуд Одеси наклав арешт на чотири самопідйомні бурові установки  ПАТ "Чорноморнафтогаз", захоплені Росією в результаті анексії Криму.

У грудні 2017 року Луценко повідомив, що "слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, який утік до Росії 2014 року.

Українська правда

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