Порошенко наполягає на ухваленні закону про нацбезпеку

Президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною Радою закону про національну безпеку.

Про це на погоджувальній раді 12 березня повідомила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко.

"Президент наполягає на основних законах, які мають бути прийняті сьогодні. Це закон 8068 "Про національну безпеку України", який продовжує, визначає механізми керівництва у сфері національної безпеки та оброни, унормовує структуру і склад сектору безпеки і оброни, систему управління, координації та взаємодії його органів", - сказала Луценко.

Вона нагадала про затримання керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і попередження "масштабних терактів, у яких могли загинути тисячі українських громадян, а не лише керівництво держави".

Спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що по цьому закону парламент ще чекає рішення комітету.

"Хочу сказати, що цього тижня пропонується одна постанова ВР про звернення до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента Росії (у Криму, - ред.).

Також цього тижня буде запропоновано постанову ВР про звернення до парламентів іноземних держав стосовно політичних репресій Російської Федерації і стосовно звільнення політв'язнів", - сказав Парубій.

Читайте також: Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях