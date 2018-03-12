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Порошенко настаивает на принятии закона о нацбезопасности

Понедельник, 12 марта 2018, 11:19

Президент Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной Радой закона о национальной безопасности.

Об этом на согласительном совете 12 марта сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Президент настаивает на основных законах, которые должны быть приняты сегодня. Это закон 8068 "О национальной безопасности Украины", который продолжает, определяет механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормирует структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов", - сказала Луценко.

Она напомнила о задержании руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и предупреждении "масштабных терактов, в которых могли погибнуть тысячи украинских граждан, а не только руководство государства".

Спикер ВР Андрей Парубий отметил, что по этому закону парламент еще ждет решения комитета.

"Хочу сказать, что на этой неделе предлагается одно постановление ВР – об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента России (в Крыму, – ред.).

Также на этой неделе будет предложено постановление ВР об обращении к парламентам иностранных государств относительно политических репрессий Российской Федерации и об освобождения политзаключенных", - сказал Парубий.

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Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоВерховная Радазаконодательство
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