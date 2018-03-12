В штабі АТО уточнили обставини загибелі бійця 11 березня

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу 12 березня.

"Із сумом повідомлю, що внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один український військовослужбовець. Подія сталася на донецькому напрямку під час виконання бойового завдання з перевезення майна та безпосередньо повернення до підрозділу", – сказав полковник.

"Також під час проведення інженерної розвідки місцевості в одному з районів виконання завдань на донецькому напрямку внаслідок підриву на вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець. Ще двоє наших військових отримали поранення під час обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", – зазначив речник АТО.

За його словами, всіх поранених доставлено до військово-мобільних шпиталів.

"Стан здоров'я двох бійців – середньої важкості, ще одного – задовільний", – зазначив Гуцуляк.

За його словами, минулої доби ворог провів 4 прицільні обстріли. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.