В штабе АТО уточнили обстоятельства гибели бойца 11 марта

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Понедельник, 12 марта 2018, 12:43

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 12 марта.

"С грустью сообщу, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. ЧП произошло на донецком направлении во время выполнения боевой задачи по перевозке имущества и непосредственно возвращения в подразделение", – сказал полковник.

"Также во время проведения инженерной разведки местности в одном из районов выполнения задач на донецком направлении в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий. Еще двое наших военных получили ранения во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", – отметил спикер АТО.

По его словам, все раненые доставлены в военно-мобильные госпитали.

"Состояние здоровья двух бойцов - средней тяжести, еще одного - удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.

По его словам, за минувшие сутки враг провел 4 прицельных обстрела. Украинские военные ответный огонь не открывали.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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