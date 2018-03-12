Затримали власника великої мережі маркетів в ОРДО

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Понеділок, 12 березня 2018, 13:16

Служба безпеки України спільно з Генпрокуратурою затримали за підозрою у фінансуванні тероризму бізнесмена, чиї продуктові магазини працюють в ОРДО.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що ділок є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на окупованій території Донеччини. Він налагодив механізм постачання продуктів харчування та тютюнових виробів з Росії.

"Частина продукції напряму йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків", - заявляють у спецслужбі.

За її даними, бізнесмен, який також є діючим "депутатом міської ради" окупованої Горлівки, входить до десятки найбільших платників податків до "бюджету" псевдореспубліки.

 

Згідно з повідомленням, зловмисника затримали у Харкові, куди він приїхав у особистих справах. Під час обшуків у харківській квартирі підприємця та місцями проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації із доказами фінансування терористів.

У ділка також виявлено 50 тисяч доларів, 150 тисяч гривень та банківські картки, на яких зберігаються кошти, отримані від незаконної діяльності.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації), затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Триває досудове слідство.

 

Українська правда
Теми: ОРДЛО тероризм СБУ бізнес
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