Задержан владелец крупной сети маркетов в ОРДО

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Понедельник, 12 марта 2018, 13:16

Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали по подозрению в финансировании терроризма бизнесмена, чьи продуктовые магазины работают в ОРДО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на оккупированной территории Донбасса. Он наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий из России.

"Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков", - заявляют в спецслужбе.

По ее данным, бизнесмен, который также является действующим "депутатом городского совета" оккупированной Горловки, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет" псевдореспублики.

 

Согласно сообщению, злоумышленника задержали в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.

У дельца также выявлены 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривень и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации), задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Продолжается досудебное следствие.

 

Украинская правда
Темы: ОРДЛО терроризм СБУ бизнес
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