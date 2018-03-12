У Непалі розбився пасажирський літак – десятки жертв
Бангладеський пасажирський літак розбився в непальському аеропорту Катманду, загинули щонайменше 38 людей і 23 отримали поранення.
Доля ще 10 осіб з’ясовується, повідомила поліція Непалу, передає Airlive.net.
На борту рейсу BS211 була 71 людина, четверо з яких – екіпаж.
Серед 67 пасажирів, за даними AP News, були: 32 людини з Бангладеш, 33 з Непалу та по одному з Китаю та Мальдівських островів.
Постраждалих доставили до лікарень.
Після інциденту рейси з аеропорту скасували.
В аеропорту Катманду спершу сказали, що літак розбився на футбольному полі, згодом – що борт став нестійким при посадці.
За даними джерел AP, літак, що летів із Бангладеш, впав біля злітної смуги, перед тим неодноразово перевернувшись у повітрі.
Прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Непалу прибули до аеропорту для координації рятувальних заходів.
Ця катастрофа сталася незабаром після того, як турецький літак врізався в гору в Ірані, внаслідок чого загинули всі 13 осіб, які були на борту.