У Непалі розбився пасажирський літак – десятки жертв

Бангладеський пасажирський літак розбився в непальському аеропорту Катманду, загинули щонайменше 38 людей і 23 отримали поранення.

Доля ще 10 осіб з’ясовується, повідомила поліція Непалу, передає Airlive.net.

На борту рейсу BS211 була 71 людина, четверо з яких – екіпаж.

Серед 67 пасажирів, за даними AP News, були: 32 людини з Бангладеш, 33 з Непалу та по одному з Китаю та Мальдівських островів.

Постраждалих доставили до лікарень.

Після інциденту рейси з аеропорту скасували.

Авіакатастрофа в Катманду

В аеропорту Катманду спершу сказали, що літак розбився на футбольному полі, згодом – що борт став нестійким при посадці.

За даними джерел AP, літак, що летів із Бангладеш, впав біля злітної смуги, перед тим неодноразово перевернувшись у повітрі.

Літак US Bangla розбився @pzstha

Прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Непалу прибули до аеропорту для координації рятувальних заходів.

Ця катастрофа сталася незабаром після того, як турецький літак врізався в гору в Ірані, внаслідок чого загинули всі 13 осіб, які були на борту.