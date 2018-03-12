Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Непале разбился пассажирский самолет – десятки жертв

Понедельник, 12 марта 2018, 12:23

Бангладешский пассажирский самолет разбился в непальском аэропорту Катманду, погибли по меньшей мере 38 человек и 23 получили ранения.

Судьба еще 10 человек выясняется, сообщила полиция Непала, передает Airlive.net.

На борту рейса BS211 был 71 человек, четверо из которых – экипаж.

Среди 67 пассажиров, по данным AP News, были: 32 человека из Бангладеш, 33 из Непала и по одному из Китая и Мальдивских островов.

Пострадавших доставили в больницы.

После инцидента рейсы из аэропорта отменили.

Авиакатастрофа в Катманду
Авиакатастрофа в Катманду

В аэропорту Катманду сперва сказали, что самолет разбился на футбольном поле, затем – что борт стал неустойчивым при посадке.

По данным источников AP, самолет, летевший из Бангладеш, упал возле взлетной полосы, перед тем неоднократно перевернувшись в воздухе.

Самолет US Bangla разбился
Самолет US Bangla разбился
@pzstha

Премьер-министр и министр внутренних дел Непала прибыли в аэропорт для координации спасательных мероприятий.

Эта катастрофа произошла вскоре после того, как турецкий самолет врезался в гору в Иране, в результате чего погибли все 13 человек, находившихся на борту.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакатастрофыНепал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
авиа
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: