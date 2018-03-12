В Непале разбился пассажирский самолет – десятки жертв

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Понедельник, 12 марта 2018, 13:23

Бангладешский пассажирский самолет разбился в непальском аэропорту Катманду, погибли по меньшей мере 38 человек и 23 получили ранения.

Судьба еще 10 человек выясняется, сообщила полиция Непала, передает Airlive.net.

На борту рейса BS211 был 71 человек, четверо из которых – экипаж.

Среди 67 пассажиров, по данным AP News, были: 32 человека из Бангладеш, 33 из Непала и по одному из Китая и Мальдивских островов.

Пострадавших доставили в больницы.

После инцидента рейсы из аэропорта отменили.

Авиакатастрофа в Катманду
Авиакатастрофа в Катманду

В аэропорту Катманду сперва сказали, что самолет разбился на футбольном поле, затем – что борт стал неустойчивым при посадке.

По данным источников AP, самолет, летевший из Бангладеш, упал возле взлетной полосы, перед тем неоднократно перевернувшись в воздухе.

Самолет US Bangla разбился
Самолет US Bangla разбился
@pzstha

Премьер-министр и министр внутренних дел Непала прибыли в аэропорт для координации спасательных мероприятий.

Эта катастрофа произошла вскоре после того, как турецкий самолет врезался в гору в Иране, в результате чего погибли все 13 человек, находившихся на борту.

Алена Рощенко, УП
Темы: авиа катастрофы Непал
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