В Непале разбился пассажирский самолет – десятки жертв
Бангладешский пассажирский самолет разбился в непальском аэропорту Катманду, погибли по меньшей мере 38 человек и 23 получили ранения.
Судьба еще 10 человек выясняется, сообщила полиция Непала, передает Airlive.net.
На борту рейса BS211 был 71 человек, четверо из которых – экипаж.
Среди 67 пассажиров, по данным AP News, были: 32 человека из Бангладеш, 33 из Непала и по одному из Китая и Мальдивских островов.
Пострадавших доставили в больницы.
После инцидента рейсы из аэропорта отменили.
В аэропорту Катманду сперва сказали, что самолет разбился на футбольном поле, затем – что борт стал неустойчивым при посадке.
По данным источников AP, самолет, летевший из Бангладеш, упал возле взлетной полосы, перед тем неоднократно перевернувшись в воздухе.
Премьер-министр и министр внутренних дел Непала прибыли в аэропорт для координации спасательных мероприятий.
Эта катастрофа произошла вскоре после того, как турецкий самолет врезался в гору в Иране, в результате чего погибли все 13 человек, находившихся на борту.