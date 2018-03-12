Пєсков відповів на слова Путіна про "пургу" прес-секретаря
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає критику з боку Володимира Путіна "нормальним робочим процесом".
Про це Пєсков заявив журналістам, коментуючи критичне зауваження Путіна, передає російське агентство ТАСС.
"Робота з президентом завжди супроводжується критикою", - заявив Пєсков.
"Критика буває іноді більш напруженою, іноді менш напруженою", - додав він.
Відповідаючи на питання про те, чи завжди Пєсков в своїх публічних коментарях викладає точку зору Кремля або іноді висловлює лише власну думку, він заявив: "Я ніколи приватну думку свою (в публічних коментарях – ред.) не викладаю".
Як відомо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не контролює співробітників своєї адміністрації, а його прес-секретар Дмитро Пєсков "іноді несе пургу".