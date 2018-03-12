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Пєсков відповів на слова Путіна про "пургу" прес-секретаря

Понеділок, 12 березня 2018, 13:11

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає критику з боку Володимира Путіна "нормальним робочим процесом".

Про це Пєсков заявив журналістам, коментуючи критичне зауваження Путіна, передає російське агентство ТАСС.

"Робота з президентом завжди супроводжується критикою", - заявив Пєсков.

"Критика буває іноді більш напруженою, іноді менш напруженою", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи завжди Пєсков в своїх публічних коментарях викладає точку зору Кремля або іноді висловлює лише власну думку, він заявив: "Я ніколи приватну думку свою (в публічних коментарях – ред.) не викладаю".

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не контролює співробітників своєї адміністрації, а його прес-секретар Дмитро Пєсков "іноді несе пургу".

Теми: ПутінРосіяЗМІ
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