Пєсков відповів на слова Путіна про "пургу" прес-секретаря

9348 переглядів
Понеділок, 12 березня 2018, 14:11

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає критику з боку Володимира Путіна "нормальним робочим процесом".

Про це Пєсков заявив журналістам, коментуючи критичне зауваження Путіна, передає російське агентство ТАСС.

"Робота з президентом завжди супроводжується критикою", - заявив Пєсков.

"Критика буває іноді більш напруженою, іноді менш напруженою", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи завжди Пєсков в своїх публічних коментарях викладає точку зору Кремля або іноді висловлює лише власну думку, він заявив: "Я ніколи приватну думку свою (в публічних коментарях – ред.) не викладаю".

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не контролює співробітників своєї адміністрації, а його прес-секретар Дмитро Пєсков "іноді несе пургу".

Теми: Путін Росія ЗМІ
powered by lun.ua
По темі
На річницю незаконного референдума Путін поїде в Крим 12 березня 2018, 14:05
Путін розповів, що дозволив збити пасажирський літак у 2014-му 12 березня 2018, 10:40
Путіна звинуватили у антисемітизмі через заяви про "татар, українців та евреїв" 11 березня 2018, 19:24
Усі новини
Головні новини
Луценко пропонує Бакуліну угоду
Луценко: Бакулін організував низку злочинів в ОЗУ Януковича
АМКУ розслідує змову двох великих заправок
У МВС розповіли, як російські спецслужби змушують українців воювати на Донбасі
Усі новини
Відео

Diesel зняв рекламний ролик у київський їдальні

дослідження

9 причин їсти чорний шоколад щодня