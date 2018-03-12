Песков ответил на слова Путина о "пурге" пресс-секретаря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает критику со стороны Владимира Путина "нормальным рабочим процессом".
Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание Путина, передает российское агентство ТАСС.
"Работа с президентом всегда сопровождается критикой", - заявил Песков.
"Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях преподает точку зрения Кремля или иногда выражает лишь собственное мнение, он заявил: "Я никогда частное мнение свое (в публичных комментариях - ред.) не излагаю".
Как известно, президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует сотрудников администрации, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу".