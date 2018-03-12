Песков ответил на слова Путина о "пурге" пресс-секретаря

9176 просмотров
Понедельник, 12 марта 2018, 14:11

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает критику со стороны Владимира Путина "нормальным рабочим процессом".

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание Путина, передает российское агентство ТАСС.

"Работа с президентом всегда сопровождается критикой", - заявил Песков.

"Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях преподает точку зрения Кремля или иногда выражает лишь собственное мнение, он заявил: "Я никогда частное мнение свое (в публичных комментариях - ред.) не излагаю".

Как известно, президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует сотрудников администрации, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу".

Темы: Путин Росcия СМИ
powered by lun.ua
По теме
В годовщину незаконного референдума Путин поедет в Крым 12 марта 2018, 14:05
Путин рассказал, что позволил сбить пассажирский самолет в 2014-м 12 марта 2018, 10:40
Путина обвинили в антисемитизме за заявления про "татар, украинцев и евреев" 11 марта 2018, 19:24
Все новости
Главные новости
Луценко предлагает Бакулину сделку
АМКУ расследует заговор двух крупных заправок
В МВД рассказали, как российские спецслужбы заставляют украинцев воевать на Донбассе
В Непале разбился пассажирский самолет – десятки жертв
Все новости
киев

На Эспланадной открылась кондитерская "Смиян"

мандри

5 вещей, которые незаметно происходят с вами во время путешествий