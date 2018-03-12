У російському КС підтвердили, що пакет від ГПУ прийшов

Конституційний суд РФ отримав виклик суддів до української Генпрокуратури в зв'язку з підозрою в співучасті в анексії Криму.



"Пакет від Генпрокуратури України отримано", – сказав РИА Новости представник КС РФ.



Інших подробиць і коментарів не надано.



Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що голову і 18 суддів КС РФ підозрюють у зумисних діях щодо зміни меж території та державного кордону України; в порушенні порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ).



Він заявив, що письмові повідомлення про підозру й повістки про виклик для проведення слідчих дій на 13 і 19 березня доставлено за місцем роботи підозрюваних в КС РФ.



За словами Луценка, в разі неявки підозрюваних буде оголошено в розшук.

На думку генпрокурора, Конституційний суд РФ виступав інструментом легалізації незаконної анексії Криму.

18 березня 2014 року у Москві російський президент Володимир Путін і ставленики Кремля у захопленому Криму Сергій Аксьонов, Володимир Константинов та Олексій Чалий підписали "Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів" – а наступного дня КС РФ визнав його відповідним російській Конституції.

Голова КС РФ Зорькін казав, що судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком, наголошував Луценко.

Україна, країни-члени Євросоюзу та США не визнають так зване "приєднання Криму" до РФ і запровадили санкції проти Росії за анексію та агресію проти України.