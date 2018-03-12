В российском КС подтвердили, что пакет от ГПУ пришел

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Понедельник, 12 марта 2018, 15:10

Конституционный суд РФ получил вызов судей в украинскую Генпрокуратуру в связи с подозрением в соучастии в аннексии Крыма.

"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", – сказал РИА Новости представитель КС РФ.

Других подробностей и комментариев не предоставлено.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу и 18 судей КС РФ подозревают в умышленных действиях по изменению границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ).

Он заявил, что письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых в КС РФ.

По словам Луценко, в случае неявки подозреваемые будут объявлены в розыск.

По мнению генпрокурора, Конституционный суд РФ выступал инструментом легализации незаконной аннексии Крыма.

18 марта 2014 года в Москве российский президент Владимир Путин и ставленники Кремля в захваченном Крыму Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый подписали "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов" – а на следующий день КС РФ признал его соответствующим российской Конституции.

Глава КС РФ Зорькин говорил, что судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем, отмечал Луценко.

Украина, страны-члены Евросоюза и США не признают так называемое "присоединение Крыма" в РФ и ввели санкции против России за аннексию и агрессию против Украины.

Темы: Росcия аннексия
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