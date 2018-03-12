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Главу Коцюбинского отстранили после решения присоединиться к Киеву

Понедельник, 12 марта 2018, 15:26

Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Волеизъявление общества вновь пытаются украсть. 7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КСР Николая Еременко", - написала она.

"Это произошло сразу после того, как прошли общественные слушания, где почти 61% граждан высказались за присоединение к Киеву. Ирпенское дерибанное лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", - добавила Матюшина.

По ее словам "Николай Еременко - человек, который самопровозгласился мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".

"На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении отправлено ​​на имя Дмитрия Чибисова в тот же день) и готовлю иск в суд. Я и моя команда будем действовать исключительно в правовой плоскости", - написала Матюшина.



На сайте "Ирпенского вестника", официального издания Ирпенского мэрии, утверждается, что 7 марта на внеочередной сессии Коцюбинского поселкового совета путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.

Как известно, 3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка в Киев.

20 мая 2015 депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.

По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества об объединении никто не спросил.

Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

Так, по словам активистки и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая долгое время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.

В мае 2016 Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка в Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.

Темы: Киевская областьместная власть
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