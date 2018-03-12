Главу Коцюбинского отстранили после решения присоединиться к Киеву
Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Волеизъявление общества вновь пытаются украсть. 7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КСР Николая Еременко", - написала она.
"Это произошло сразу после того, как прошли общественные слушания, где почти 61% граждан высказались за присоединение к Киеву. Ирпенское дерибанное лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", - добавила Матюшина.
По ее словам "Николай Еременко - человек, который самопровозгласился мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".
"На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении отправлено на имя Дмитрия Чибисова в тот же день) и готовлю иск в суд. Я и моя команда будем действовать исключительно в правовой плоскости", - написала Матюшина.
На сайте "Ирпенского вестника", официального издания Ирпенского мэрии, утверждается, что 7 марта на внеочередной сессии Коцюбинского поселкового совета путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.
Как известно, 3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка в Киев.
20 мая 2015 депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.
По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества об объединении никто не спросил.
Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.
Так, по словам активистки и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая долгое время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.
На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.
В мае 2016 Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка в Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.
Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.