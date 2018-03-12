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Розбірки між ОРДО і ОРЛО: у Донецьку від потужного вибуху загинули люди

Понеділок, 12 березня 2018, 16:14
Розбірки між ОРДО і ОРЛО: у Донецьку від потужного вибуху загинули люди

Під час втечі від бойовиків "МВД ДНР" в окупованому Донецьку злочинець з ОРЛО підірвав гранату, внаслідок чого загинули він сам і жінка, що приїхала з Києва.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба із посиланням на свої джерела на окупованих територіях.

За інформацією прикордонників, ще шестеро людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням, днями (9 березня - ред.) в Кіровському районі Донецька, недалеко від кав’ярні з назвою "СССР", пролунав вибух, від якого постраждали цивільні.

Оперативникам Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби стало відомо, що таким чином проводилася операція з затримання молодого чоловіка, якого підозрювали в торгівлі зброєю. Саме ж затримання проводили співробітники так званого "МВД ДНР".

"Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив бус, що проїжджав повз", - розповідають у ДПСУ.

За їхніми даними, водій призупинився і дав молодику забратися в автівку, де сиділи цивільні. В цей момент у втікача розірвалася граната.

У результаті вибуху загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва на поховання дідуся, та сам підозрюваний, ще шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За інформацією оперативників Держприкордонслужби, підозрюваний прибув до Донецька з ОРЛО та знаходився в розшуку за підозрою у вбивстві двох людей.

Прикордонники зазначили, що водночас сепаратистські ЗМІ намагаються видати цей випадок  за диверсію ЗСУ.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОнадзвичайна подіяПрикордонна службаДонецьк
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