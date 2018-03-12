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Разборки между ОРДО и ОРЛО: в Донецке от мощного взрыва погибли люди

Понедельник, 12 марта 2018, 16:14
Разборки между ОРДО и ОРЛО: в Донецке от мощного взрыва погибли люди

Во время бегства от боевиков "МВД ДНР" в оккупированном Донецке преступник из ОРЛО подорвал гранату, в результате чего погибли он сам и приезжая из Киева женщина.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях.

По информации пограничников, еще шесть человек получили ранения.

Согласно сообщению, на днях (9 марта - ред.) в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские.

Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого "МВД ДНР".

"Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо", - рассказывают в ГНАУ.

По их данным, водитель приостановился и дал молодому человеку забраться в машину, где сидели гражданские. В этот момент у беглеца разорвалась граната.

В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки, и сам подозреваемый, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

По информации оперативников Госпогранслужбы, подозреваемый прибыл в Донецк из ОРЛО и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

Пограничники отметили, что одновременно сепаратистские СМИ пытаются преподнести этот случай как диверсию ВСУ.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОчрезвычайное происшествиеПограничная службаДонецк
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