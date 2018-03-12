З початку доби в зоні АТО втрат не було - штаб

Протягом доби в зоні проведення АТО українські військові не постраждали.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.

Водночас, вказується, що "російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я у районі АТО.

"Від початку доби зафіксовано два обстріли опорних пунктів українських захисників. На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Новгородське", - йдеться у повідомленні.

"На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети і гранатомети поблизу Павлополя", - повідомили в штабі.

Як відомо, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення.