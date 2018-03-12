С начала суток в зоне АТО потерь не было - штаб

В течение суток в зоне проведения АТО украинские военные не пострадали.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.



В то же время, указывается, что "российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО.



"С начала суток зафиксировано два обстрелы опорных пунктов украинских защитников. На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении.



"В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя", - сообщили в штабе.



Как известно, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий погиб и трое получили ранения.