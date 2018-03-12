С начала суток в зоне АТО потерь не было - штаб

190 просмотров
Понедельник, 12 марта 2018, 18:21

В течение суток в зоне проведения АТО украинские военные не пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

В то же время, указывается, что "российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО.

"С начала суток зафиксировано два обстрелы опорных пунктов украинских защитников. На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении.

"В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя", - сообщили в штабе.

Как известно, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

Темы: АТО Донбасс
powered by lun.ua
По теме
В штабе АТО уточнили обстоятельства гибели бойца 11 марта 12 марта 2018, 12:43
Сутки в АТО: 1 военный погиб, 3 ранены 12 марта 2018, 06:24
АТО: 1 военный погиб, 2 ранены 11 марта 2018, 18:45
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Отравлении экс-шпиона: Британия вызвала посла РФ и выставила дедлайн
Премьер Британии публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона
У Стеця хотят запретить более 20 сайтов
Все новости
психология

Как характер человека влияет на его тренировки

здоровье

6 вещей, которые следует знать о витаминах детям