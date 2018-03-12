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Мін'юст запустить систему автоматизованого арешту рахунків боржників

Понеділок, 12 березня 2018, 19:35

Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

"Запровадження електронного арешту коштів, які містяться на рахунках боржника в банках та інших фінансових установах, є одним із пріоритетних кроків реформи примусового виконання рішень й інших органів, адже Україна взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом щодо прийняття закону, який автоматизує процес збирання та примусово стягнення боргу", - йдеться у повідомленні.

Наразі виконавець отримує інформацію про рахунки боржника шляхом направлення запиту до Державної фіскальної служби.

Однак ці дані стосуються лише юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Отримати інформацію про рахунки громадян можливо шляхом направлення запитів до всіх банківських установ країни поштою.

У відомстві зазначають, що на практиці боржники встигають вивести кошти з рахунків, а інколи постанова губиться і не надходить до банку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстборг
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