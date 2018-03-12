Минюст запустит систему автоматизированного ареста счетов должников

Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга", - говорится в сообщении.

Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальную службу.

Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте.

В ведомстве отмечают, что на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.