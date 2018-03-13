Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Республіканці у Конгресі США дійшли висновку, що не було змови між Трампом і РФ

Вівторок, 13 березня 2018, 00:12

Республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому вказується, що не було ніякої змови або координації між президентською кампанією Дональда Трампа і Росією.

Про це повідомляє AP.

Після розслідування, яке тривало рік, представник Техасу республіканець Майк Конавей заявив, що комітет завершив проведення десятків опитувань за участю свідків і поділиться цією доповіддю з демократами у вівторок.

Громадськість не побачить звіт доти, доки демократи не розглянуть його, а розвідувальне співтовариство вирішить, яка інформація може стати загальнодоступною. Відзначається, що цей процес, може зайняти тижні.

Як говориться в публікації, проект доповіді "обов'язково порадує Білий дім і обурить демократів комітету, які ще не бачили цей документ".

Очікується, що демократи опублікують окремий звіт з абсолютно іншими висновками.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією "не було ніякої змови".

Водночас, чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує ймовірну змову, висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

У документі вказано, що обвинувачені росіяни та співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті щодо суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентки від демократів Гілларі Клінтон.

Теми: СШАТрампРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: