Республіканці в Конгресі США прийшли до висновку, що не було змови між Трампом і РФ

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Вівторок, 13 березня 2018, 01:12

Республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому вказується, що не було ніякої змови або координації між президентською кампанією Дональда Трампа і Росією.

Про це повідомляє AP.

Після розслідування, яке тривало рік, представник Техасу республіканець Майк Конавей заявив, що комітет завершив проведення десятків опитувань за участю свідків і поділиться цією доповіддю з демократами у вівторок.

Громадськість не побачить звіт доти, доки демократи не розглянуть його, а розвідувальне співтовариство вирішить, яка інформація може стати загальнодоступною. Відзначається, що цей процес, може зайняти тижні.

Як говориться в публікації, проект доповіді "обов'язково порадує Білий дім і обурить демократів комітету, які ще не бачили цей документ".

Очікується, що демократи опублікують окремий звіт з абсолютно іншими висновками.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією "не було ніякої змови".

Водночас, чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує ймовірну змову, висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

У документі вказано, що обвинувачені росіяни та співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті щодо суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентки від демократів Гілларі Клінтон.

Теми: Трамп США Росія
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