Республиканцы в Конгрессе США пришли к выводу, что не было сговора между Трампом и РФ
Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей завершили проект доклада, в котором указывается, что не было никакого сговора или координации между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией.
Об этом сообщает AP.
После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник.
Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс, может занять недели.
Как говорится в публикации, проект доклада "обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ".
Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора".
В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.
Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор, выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.
В документе указано, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.