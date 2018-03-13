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Республиканцы в Конгрессе США пришли к выводу, что не было сговора между Трампом и РФ

Вторник, 13 марта 2018, 00:12

Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей завершили проект доклада, в котором указывается, что не было никакого сговора или координации между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией.

Об этом сообщает AP.

После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник.

Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс,  может занять недели.

Как говорится в публикации, проект доклада "обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ".

Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора".

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор, выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

В документе указано, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

Темы: СШАТрампРосcия
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