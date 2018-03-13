Держдеп США згоден зі звинуваченнями РФ в отруєнні Скрипаля

США повністю згодні з урядом Великобританії, який припускає, що Росія, несе відповідальність за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в заяві глави Держдепу США Рекса Тіллерсона, опублікованому на сайті відомства.

"У нас є повна впевненість в розслідуванні, яке проводить Великобританія, і в її висновку, що Росія, схоже, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, який відбувся в Солсбері минулого тижня", - йдеться в заяві.

Тіллерсон заявив, що такого роду нападу - замаху на вбивство приватної особи на території суверенної держави - ніколи не може бути виправдання.

"Ми обурені тим, що Росія, як видається, знову втягнута в таку поведінку. Від України до Сирії - а тепер і Великої Британії - Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації в світі, яка діє, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав і життями їх громадян", - заявив держсекретар США

Він також підкреслив, що відповідальні за цей злочин - і виконавці, і замовники, повинні зіткнутися з серйозними наслідками.

"Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії у відповідь", - резюмував глава Держдепу.

Як повідомлялося, раніше в цей день виступаючи перед британськими депутатами, прем'єр Великобританії оголосила, що з "високою ймовірністю" Росія винна в спробі вбивства Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

У зв'язку з отруєнням Скрипаля МЗС Великобританії викликало російського посла. Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенко, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб дати роз'яснення у справі Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі отруєння колишнього розвідника.

У цей же день прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей і президент Франції Емманюель Макрон домовилися координувати дії у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього російського розвідника і подальшою відповіддю Росії.