Госдеп США согласен с обвинениями РФ в отравлении Скрипаля

США полностью согласны с правительством Великобритании, которое предполагает, что Россия, несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее выводе, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — говорится в заявлении.

Тиллерсон заявил, что такого рода нападению — покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не может быть оправдания.

"Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует, открыто пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями их граждан", — заявил госсекретарь США



Он также подчеркнул, что ответственные за это преступление — и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", — резюмировал глава Госдепа.

Как сообщалось, ранее в этот день выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

В связи с отравлением Скрипаля МИД Великобритании вызвал российского посла. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу отравления бывшего разведчика.

В этот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились координировать действия в связи с расследованием отравления бывшего российского разведчика и последующим ответом России.

