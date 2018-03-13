Шишкова здобула для України п'яте золото на Паралімпіаді

Українка Оксана Шишкова принесла збірній України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані п’яту золоту медаль.

Про це свідчать дані на сайті змагань.

Шишкова посіла перше місце у біатлонній гонці на 10 км серед спортсменів з порушенням зору.

Ще одна українка, Ольга Прилуцька, у цих змаганнях фінішувала четвертою.

Як відомо, у четвертий день Паралімпійських ігор-2018 наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль.

Срібними призерами стали Ігор Рептюк і Олександр Казік, бронзовими – Людмила Ляшенко та Юрій Уткін.

Загалом Україна посідає 2 місце у медальному заліку, здобувши 5 золотих, 4 срібних і 6 бронзових медалі.

Паралімпіада у Пхьончхані триватиме до 18 березня.