Шишкова завоевала для Украины пятое золото на Паралимпиаде
Украинка Оксана Шишкова принесла сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане пятую золотую медаль.
Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.
Еще одна украинка, Ольга Прилуцкая, в этой гонке финишировала четвертой.
Как известно, в четвертый день Паралимпийских игр-2018 самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал для Украины четвертую золотую медаль.
Серебряными призерами стали Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми – Людмила Ляшенко и Юрий Уткин.
В целом Украина занимает 2 место в медальном зачете, получив 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медали.
Паралимпиада в Пхенчхане продлится до 18 марта.