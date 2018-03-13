Шишкова завоевала для Украины пятое золото на Паралимпиаде

Украинка Оксана Шишкова принесла сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане пятую золотую медаль.

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Еще одна украинка, Ольга Прилуцкая, в этой гонке финишировала четвертой.

Как известно, в четвертый день Паралимпийских игр-2018 самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал для Украины четвертую золотую медаль.

Серебряными призерами стали Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми – Людмила Ляшенко и Юрий Уткин.

В целом Украина занимает 2 место в медальном зачете, получив 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медали.

Паралимпиада в Пхенчхане продлится до 18 марта.