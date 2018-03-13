Жданов закликає Україну бойкотувати Кубок світу у Росії

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявляє, що США, Канада та Чехія бойкотуватимуть етап Кубка світу у Росії, і Україні також варто це зробити.

Про це він написав у Facebook.

"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу у Росії, Тюмені", - повідомив міністр.

Він переконаний, що і українська біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції.

"Це позиція, як міністра та громадянина – я за бойкот. Думаю, що Федерація біатлону України прислухається до позиції міністра", - написав Жданов.

Він також повідомив, що Мінмолодьспорту звертається до всіх міжнародних федерацій з проханням не призначати міжнародних спортивних змагань на території "держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу".

Як повідомлялося раніше, збірна України з біатлону збирається виступити на етапі Кубка світу, що пройде в російській Тюмені наприкінці березня.