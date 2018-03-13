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Жданов призывает Украину бойкотировать Кубок мира в России

Вторник, 13 марта 2018, 09:38
Жданов призывает Украину бойкотировать Кубок мира в России

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявляет, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этап Кубка мира в России, и Украине также стоит это сделать.

Об этом он написал в Facebook.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени", - сообщил министр.

Он убежден, что и украинское биатлонное сообщество должно стать участником этой акции.

"Это позиция, как министра и гражданина – я за бойкот. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - написал Жданов.

Он также сообщил, что Минмолодьспорта обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории "государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

Темы: спортРосcия
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