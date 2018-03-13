В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля

Ветеран російських спецслужб, член Ради Федерації Ігор Морозов заявив, що Росія припинила виробництво газу "Новичок" і знищила всі його запаси.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Росія не тільки припинила випуск нервово-паралітичних газів, в тому числі "Новичка", а й повністю знищила всі їхні запаси. Це було зроблено відповідно до міжнародних угод під контролем міжнародних спостерігачів Організації із заборони хімічної зброї", - сказав Морозов.

Він уточнив, що РФ знищила останній кілограм бойових отруйних речовин восени 2017 року.

Як відомо, у Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

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