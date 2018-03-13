В РФ заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля

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Вторник, 13 марта 2018, 11:05

Ветеран российских спецслужб, член Совфеда Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа "Новичок" и уничтожила все его запасы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия", — сказал Морозов.

Он уточнил, что РФ уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ осенью 2017 года.

Как известно, в Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

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Темы: Великобритания Росcия скандал шпионаж
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