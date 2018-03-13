В "Волю народу" перейшов депутат, який залишив "Відродження"

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Вівторок, 13 березня 2018, 12:06

Народний депутат Станіслав Березкін увійшов до депутатської групи "Воля народу".

Про це на засіданні парламенту у вівторок оголосив спікер Андрій Парубій.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради оголошую про входження Березкіна Станіслава Семеновича до складу депутатської групи "Воля народу", – сказав Парубій.

Як відомо, 28 лютого було оголошено про вихід Березкіна зі складу депутатської групи "Партія "Відродження".

Таким чином група "Воля народу" налічуватиме 19 нардепів.

Як відомо, упродовж літа-осені 2017 року кілька депутатів вийшли з групи "Воля народу". 7 листопада 2017 року група залишилася без Володимира Литвина і стала налічувати 18 нардепів. Попри це Парубій  не оголошує про розпуск групи.

Як відомо, кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Наразі найменша фракція – 20 осіб ("Батьківщина"). 

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада
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