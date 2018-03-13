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Нардеп Березкін врятував "Волю народу" від розпуску

Вівторок, 13 березня 2018, 11:06

Народний депутат Станіслав Березкін увійшов до депутатської групи "Воля народу".

Про це на засіданні парламенту у вівторок оголосив спікер Андрій Парубій.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради оголошую про входження Березкіна Станіслава Семеновича до складу депутатської групи "Воля народу", – сказав Парубій.

Як відомо, 28 лютого було оголошено про вихід Березкіна зі складу депутатської групи "Партія "Відродження".

Таким чином група "Воля народу" налічуватиме 19 нардепів.

Як відомо, упродовж літа-осені 2017 року кілька депутатів вийшли з групи "Воля народу". 7 листопада 2017 року група залишилася без Володимира Литвина і стала налічувати 18 нардепів. Попри це Парубій не оголосив про розпуск групи.

Як відомо, кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії ("Батьківщина" під час першої сесії мала 19 нардепів).

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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