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Нардеп Березкин спас "Волю народа" от роспуска

Вторник, 13 марта 2018, 11:06

Народный депутат Станислав Березкин вошел в депутатскую группу "Воля народа".

Об этом на заседании парламента во вторник объявил спикер Андрей Парубий.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады объявляю о вхождении Березкина Станислава Семеновича в состав депутатской группы "Воля народа", – сказал Парубий.

Как известно, 28 февраля было объявлено о выходе Березкина из состава депутатской группы "Партия "Видродження".

Таким образом группа "Воля народа" будет насчитывать 19 нардепов.

Как известно, в течение лета-осени 2017 года несколько депутатов вышли из группы "Воля народа". 7 ноября 2017 года "Воля народа" осталась без Владимира Литвина и стала насчитывать 18 нардепов. Несмотря на это Парубий не объявлял о роспуске группы.

Как известно, количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии ("Батькивщина" - 19)

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада
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