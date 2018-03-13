Народный депутат Станислав Березкин вошел в депутатскую группу "Воля народа".



Об этом на заседании парламента во вторник объявил спикер Андрей Парубий.



"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады объявляю о вхождении Березкина Станислава Семеновича в состав депутатской группы "Воля народа", – сказал Парубий.



Как известно, 28 февраля было объявлено о выходе Березкина из состава депутатской группы "Партия "Видродження".

Таким образом группа "Воля народа" будет насчитывать 19 нардепов.

Как известно, в течение лета-осени 2017 года несколько депутатов вышли из группы "Воля народа". 7 ноября 2017 года "Воля народа" осталась без Владимира Литвина и стала насчитывать 18 нардепов. Несмотря на это Парубий не объявляет о роспуске группы.

Как известно, количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. Сейчас самая маленькая фракция – 20 человек ("Батькивщина").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.