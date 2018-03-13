Трамп звільнив держсекретаря Тіллерсона і призначив замість нього голову ЦРУ
Президент США Дональд Трамп вирішив призначити державним секретарем директора Центрального розвідуправління Майка Помпео замість Рекса Тіллерсона.
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією видання, минулої п'ятниці, 9 березня, Трамп попросив Тіллесона піти у відставку. Через це останній перервав поїздку до Африки і в понеділок, 12 березня, повернувся до Вашингтону.
Замість Помпео, який тепер очолить Державний департамент, головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспель. Вона буде першою жінкою на чолі шпигунського агентства.
Цю інформацію підтвердив у Twitter і сам американський лідер.
"Директор ЦРУ Майк Помпео стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!" - написав Трамп.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018
Три посадовця з Білого дому повідомили The Washington Post, що президент вирішив замінити Тіллерсона саме зараз через підготовку до переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також до торгових переговорів.
Слід зазначити, цієї ночі Тіллерсон заявив, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії "очевидно причетна Росія", і на це буде дана відповідь.
Як відомо, Помпео - виходець з італійської сім'ї, закінчив "Гарвард", отримавши юридичний ступінь.
Він дотримується жорстких консервативних поглядів: підтримує право на володіння зброєю, виступає проти одностатевих шлюбів та абортів.
Також Помпео виступає за зміну режиму в КНДР і повне знищення ядерної зброї на Корейському півострові.
З приводу нинішньої російської влади він заявляв, що Кремль веде агресивну політику, в тому числі вдерся до України та загрожує Європі.
Переклав Євген Кізілов, УП