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Трамп звільнив держсекретаря Тіллерсона і призначив замість нього голову ЦРУ

Вівторок, 13 березня 2018, 13:51

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити державним секретарем директора Центрального розвідуправління Майка Помпео замість Рекса Тіллерсона.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, минулої п'ятниці, 9 березня, Трамп попросив Тіллесона піти у відставку. Через це останній перервав поїздку до Африки і в понеділок, 12 березня, повернувся до Вашингтону.

Замість Помпео, який тепер очолить Державний департамент, головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспель. Вона буде першою жінкою на чолі шпигунського агентства.

Цю інформацію підтвердив у Twitter і сам американський лідер.

"Директор ЦРУ Майк Помпео стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!" - написав Трамп.

Три посадовця з Білого дому повідомили The Washington Post, що президент вирішив замінити Тіллерсона саме зараз через підготовку до переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також до торгових переговорів.

Слід зазначити, цієї ночі Тіллерсон заявив, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії "очевидно причетна Росія", і на це буде дана відповідь.

Як відомо, Помпео - виходець з італійської сім'ї, закінчив "Гарвард", отримавши юридичний ступінь.

 
Майк Помпео
Фото: timesofisrael.com

Він дотримується жорстких консервативних поглядів: підтримує право на володіння зброєю, виступає проти одностатевих шлюбів та абортів.

Також Помпео виступає за зміну режиму в КНДР і повне знищення ядерної зброї на Корейському півострові.

З приводу нинішньої російської влади він заявляв, що Кремль веде агресивну політику, в тому числі вдерся до України та загрожує Європі.

Переклав Євген Кізілов, УП

Теми: СШАТрамп
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