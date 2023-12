Президент США Дональд Трамп решил назначить государственным секретарем директора Центрального разведуправления Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.

Вместо Помпео, который теперь возглавит Государственный департамент, директором ЦРУ станет его заместитель Джина Гаспель. Она будет первой женщиной во главе шпионского агентства.

Эту информацию подтвердил в Twitter и сам американский лидер.

"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!" - написал Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!