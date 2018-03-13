Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона и назначил вместо него голову ЦРУ

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Вторник, 13 марта 2018, 14:51

Президент США Дональд Трамп решил назначить государственным секретарем директора Центрального разведуправления Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.

Вместо Помпео, который теперь возглавит Государственный департамент, директором ЦРУ станет его заместитель Джина Гаспель. Она будет первой женщиной во главе шпионского агентства.

Эту информацию подтвердил в Twitter и сам американский лидер.

"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!" - написал Трамп.

Три чиновника из Белого дома сообщили The Washington Post, что президент решил заменить Тиллерсона именно сейчас из-за подготовки к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также к торговым переговорам.

Следует отметить, ночью Тиллерсон заявил, что к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании "очевидно причастна Россия", и на это будет дан ответ.

Как известно, Помпео - выходец из итальянской семьи, окончил "Гарвард", получив юридическую степень.

 
Майк Помпео
Фото: timesofisrael.com

Он придерживается жестких консервативных взглядов: поддерживает право на владение оружием, выступает против однополых браков и абортов.

Он также выступает за смену режима в КНДР и полном уничтожении ядерного оружия на Корейском полуострове.

По поводу нынешних российских властей он заявлял, что Кремль ведет агрессивную политику, в том числе вторгся в Украину и угрожает Европе.

Перевел Евгений Кизилов, УП

Темы: США Трамп
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