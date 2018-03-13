Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона и назначил вместо него главу ЦРУ
Президент США Дональд Трамп решил назначить государственным секретарем директора Центрального разведуправления Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.
Вместо Помпео, который теперь возглавит Государственный департамент, директором ЦРУ станет его заместитель Джина Гаспель. Она будет первой женщиной во главе шпионского агентства.
Эту информацию подтвердил в Twitter и сам американский лидер.
"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!" - написал Трамп.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018
Три чиновника из Белого дома сообщили The Washington Post, что президент решил заменить Тиллерсона именно сейчас из-за подготовки к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также к торговым переговорам.
Следует отметить, ночью Тиллерсон заявил, что к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании "очевидно причастна Россия", и на это будет дан ответ.
Как известно, Помпео - выходец из итальянской семьи, окончил "Гарвард", получив юридическую степень.
Он придерживается жестких консервативных взглядов: поддерживает право на владение оружием, выступает против однополых браков и абортов.
Он также выступает за смену режима в КНДР и полном уничтожении ядерного оружия на Корейском полуострове.
По поводу нынешних российских властей он заявлял, что Кремль ведет агрессивную политику, в том числе вторгся в Украину и угрожает Европе.
Перевел Евгений Кизилов, УП