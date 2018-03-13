Бойовики примушують громадян України отримувати фейкові документи

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Вівторок, 13 березня 2018, 15:32

На окупованій території громадян України примушують отримувати документи фейкових "республік".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У КПВВ "Гнутове" за маршрутом "Донецьк-Маріуполь" пішки прибула громадянка України, 2000 року народження. У дівчини під час огляду її особистих речей було виявлено паспорт громадянина так званої "ДНР"", - йдеться в повідомленні.  

Громадянка розповіла, що в місто Маріуполь їде для отримання біометричного паспорта.

За її словами, після досягнення 16-річного віку влада бойовиків примусила її зробити фейковий паспорт так званої "ДРН".  

 
Фото Держприкордонслужби

Дівчина пояснила, що відсутність документів від бойовиків на окупованих територіях тягне за собою неприємності. Зокрема, вона зробила собі такий документ, бо це було однією з умов вступу у Донецький національний університет.

Також документи бойовиків вимагають військові при перетині блокпостів.

Теми: ОРДЛО паспорт
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