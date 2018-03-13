Боевики заставляют граждан Украины получать фейковые документы

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Вторник, 13 марта 2018, 15:32

На оккупированной территории граждан Украины заставляют получать документы фейковых "республик".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В КПВВ "Гнутово" по маршруту "Донецк-Мариуполь" пешком прибыла гражданка Украины, 2000 года рождения. У девушки при осмотре ее личных вещей было обнаружено паспорт гражданина так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что в город Мариуполь едет для получения биометрического паспорта.

По ее словам, после достижения 16-летнего возраста власть боевиков заставила ее сделать фейковый паспорт так называемой "ДРН". 

 
Фото Госпогранслужбы

Девушка объяснила, что отсутствие документов от боевиков на оккупированных территориях влечет за собой неприятности. В частности, она сделала себе такой документ, потому что это было одним из условий вступления в Донецкий национальный университет.

Также документы боевиков требуют военные при пересечении блокпостов.

Темы: ОРДЛО паспорт
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