Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко не проти провокації на хабар – але за певних умов

Вівторок, 13 березня 2018, 15:08

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що для функціонування агентів Національного антикорупційного бюро потрібно внести зміни в законодавство, а провокування на хабар може бути лише одноразовим.

Про це він сказав в інтерв’ю на каналі ZIK, коментуючи історію з заступником голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

За словами Луценка, після її скарг правоохоронці встановили, що одна людина зверталася до чиновників різних відомств зі схожими розмовами, "які носять ознаки провокації хабара". Зрештою, завдяки Пімаховій затримали людину, яка виявилася агентом НАБУ.

Генпрокурор сказав, що домовлявся з Артемом Ситником зберегти це в таємниці до наради, але той заявив про зрив спецоперації НАБУ.

"Це розпочало каскад неправильних дій, у тому числі моїх. Поїздка Ситника і Холодницького в Штати, виклик мене в Верховну Раду, багато інших речей перетворило цю невелику, взагалі-то, проблему на глобальний діалог Вашингтона, Брюсселя й Києва… Наразі ми пробуємо інші механізми, які б унеможливили такі зіткнення", – заявив він.

"Ми домовилися, в тому числі, про об'єднання їхньої справи і нашої. І, можливо, коли ми об'єднаємо записи, то побачимо, що провокація була не так явно з боку детективів. Можливо, вона була зовсім з іншого боку. Бо я наразі користуюся лише доступними мені матеріалами, НАБУ інших матеріалів мені не дає", – сказав генпрокурор.

Він вважає, що законодавство слід виправити щодо вибору агентів НАБУ, аби зібрані ними докази можна було сміливо використовувати в суді: "Я не хочу, щоб корупціонери з депутатськими значками чи урядовці користалися такою можливістю. Тому з минулої осені пропоную внести зміни до законодавства".

Луценко зазначив, що раніше – доки не був на посадах – він підтримував ідею "узаконення провокації хабара".  

"Зараз я думаю, що треба добре сформулювати цю позицію, але вона також можлива. Я дійсно вважаю, що провокація хабара, яка діє в США та Грузії, дала результат. Тільки в нас є своя історія", – сказав генпрокурор.

"Я б на це погодився, якби в нас був великий і незалежний суд. Інакше це може перетворитися на історію, з якою я довго боровся в МВС, – підкидання й провокація", – заявив Луценко.

Він уточнив, що виступає за створення Антикорупційного суду – і той навіть може працювати виключно над справами НАБУ. Але в такому суді має бути не менше 50 суддів першого рівня і 20 – другого.

"Якщо ми зараз створимо цей суд не менш як із 50-70 осіб – це й позиція Холодницького, – я буду вірити, що це й професійний, і незалежний суд. Тоді ми поговоримо про подальшу можливість автономного прослуховування для НАБУ, про інститут одноразового провокування хабара", – сказав Луценко.

"Не можна ходити до людини місяць або до її оточення і пробувати підкинути гроші. Перепрошую, у мене є документи, в яких написано: "Інсценувати ДТП, у порядку вибачення запросити на алкоголь, потім повести у масажний салон із забезпеченням своєї людини на цю зміну – фото фіксація, пропозиція співпраці", – обурився генпрокурор.

На його думку, чиновнику потрібно пропонувати те, що він має робити, – а вже якщо той вимагатиме гроші, висувати звинувачення.   

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоНАБУхабарАнтикорупційний судзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: