Луценко не проти провокації на хабар – але за певних умов

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що для функціонування агентів Національного антикорупційного бюро потрібно внести зміни в законодавство, а провокування на хабар може бути лише одноразовим.

Про це він сказав в інтерв’ю на каналі ZIK, коментуючи історію з заступником голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

За словами Луценка, після її скарг правоохоронці встановили, що одна людина зверталася до чиновників різних відомств зі схожими розмовами, "які носять ознаки провокації хабара". Зрештою, завдяки Пімаховій затримали людину, яка виявилася агентом НАБУ.

Генпрокурор сказав, що домовлявся з Артемом Ситником зберегти це в таємниці до наради, але той заявив про зрив спецоперації НАБУ.

"Це розпочало каскад неправильних дій, у тому числі моїх. Поїздка Ситника і Холодницького в Штати, виклик мене в Верховну Раду, багато інших речей перетворило цю невелику, взагалі-то, проблему на глобальний діалог Вашингтона, Брюсселя й Києва… Наразі ми пробуємо інші механізми, які б унеможливили такі зіткнення", – заявив він.

"Ми домовилися, в тому числі, про об'єднання їхньої справи і нашої. І, можливо, коли ми об'єднаємо записи, то побачимо, що провокація була не так явно з боку детективів. Можливо, вона була зовсім з іншого боку. Бо я наразі користуюся лише доступними мені матеріалами, НАБУ інших матеріалів мені не дає", – сказав генпрокурор.

Він вважає, що законодавство слід виправити щодо вибору агентів НАБУ, аби зібрані ними докази можна було сміливо використовувати в суді: "Я не хочу, щоб корупціонери з депутатськими значками чи урядовці користалися такою можливістю. Тому з минулої осені пропоную внести зміни до законодавства".

Луценко зазначив, що раніше – доки не був на посадах – він підтримував ідею "узаконення провокації хабара".

"Зараз я думаю, що треба добре сформулювати цю позицію, але вона також можлива. Я дійсно вважаю, що провокація хабара, яка діє в США та Грузії, дала результат. Тільки в нас є своя історія", – сказав генпрокурор.

"Я б на це погодився, якби в нас був великий і незалежний суд. Інакше це може перетворитися на історію, з якою я довго боровся в МВС, – підкидання й провокація", – заявив Луценко.

Він уточнив, що виступає за створення Антикорупційного суду – і той навіть може працювати виключно над справами НАБУ. Але в такому суді має бути не менше 50 суддів першого рівня і 20 – другого.

"Якщо ми зараз створимо цей суд не менш як із 50-70 осіб – це й позиція Холодницького, – я буду вірити, що це й професійний, і незалежний суд. Тоді ми поговоримо про подальшу можливість автономного прослуховування для НАБУ, про інститут одноразового провокування хабара", – сказав Луценко.

"Не можна ходити до людини місяць або до її оточення і пробувати підкинути гроші. Перепрошую, у мене є документи, в яких написано: "Інсценувати ДТП, у порядку вибачення запросити на алкоголь, потім повести у масажний салон із забезпеченням своєї людини на цю зміну – фото фіксація, пропозиція співпраці", – обурився генпрокурор.

На його думку, чиновнику потрібно пропонувати те, що він має робити, – а вже якщо той вимагатиме гроші, висувати звинувачення.