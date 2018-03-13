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Луценко не против провокации на взятку – но при определенных условиях

Вторник, 13 марта 2018, 15:08

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что для функционирования агентов Национального антикоррупционного бюро нужно внести изменения в законодательство, а провоцирование на взятку может быть только одноразовым.

Об этом он сказал в интервью на канале ZIK, комментируя историю с заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой.

По словам Луценко, после ее жалоб правоохранители установили, что один человек обращалась к чиновникам разных ведомств со схожими разговорами, "которые носят признаки провокации взятки". В итоге, благодаря Пимаховой задержали человека, который оказался агентом НАБУ.

Генпрокурор сказал, что договаривался с Артемом Сытником сохранить это в тайне до совещания, но тот заявил о срыве спецоперации НАБУ.

"Это начало каскад неправильных действий, в том числе моих. Поездка Сытника и Холодницкого в Штаты, вызов меня в Верховную Раду, много других вещей превратили эту небольшую, в общем-то, проблему на глобальный диалог Вашингтона, Брюсселя и Киева ... Сейчас мы пробуем другие механизмы, которые бы исключили такие столкновения", – заявил он.

"Мы договорились, в том числе, об объединении их дела и нашего. И, возможно, когда мы объединим записи, то увидим, что провокация была не так явно со стороны детективов. Возможно, она была совсем с другой стороны. Я пока пользуюсь только доступными мне материалами, НАБУ других материалов мне не дает", – сказал генпрокурор.

Он считает, что законодательство следует исправить в контексте подбора агентов НАБУ, чтобы собранные ими доказательства можно было смело использовать в суде: "Я не хочу, чтобы коррупционеры с депутатскими значками или члены правительства пользовались такой возможностью. Поэтому с прошлой осени предлагаю внести изменения в законодательство".

Луценко отметил, что раньше – пока не был на должностях – он поддерживал идею "узаконивания провокации взятки".

"Сейчас я думаю, что надо хорошо сформулировать эту позицию, но она также возможна. Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результат. Только у нас есть своя история", – сказал генпрокурор.

"Я бы на это согласился, если бы у нас был большой и независимый суд. Иначе это может превратиться в историю, с которой я долго боролся в МВД, – подброс и провокация", – заявил Луценко.

Он уточнил, что выступает за создание Антикоррупционного суда – и тот даже может работать исключительно над делами НАБУ. Но в таком суде должно быть не менее 50 судей первого уровня и 20 – второго.

"Если мы сейчас создадим этот суд не менее чем из 50-70 человек – это и позиция Холодницкого, – я буду верить, что это и профессиональный, и независимый суд. Тогда мы поговорим о дальнейшей возможность автономного прослушивания для НАБУ, об институте одноразового провоцирования взятки", – сказал Луценко.

"Нельзя ходить к человеку месяц или к его окружению и пробовать подбросить деньги. Простите, у меня есть документы, в которых написано: "Инсценировать ДТП, в порядке извинения пригласить на алкоголь, затем повести в массажный салон с обеспечением своего человека на эту смену – фотофиксация, предложение сотрудничества", – возмутился генпрокурор.

По его мнению, чиновнику нужно предлагать то, что он должен делать, – а уж если тот потребует деньги, выдвигать обвинения.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоНАБУвзяткаАнтикоррупционный судзаконодательство
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