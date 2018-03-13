"Сталін", "Язь" і "Зайчик": В РФ шукають назви для нової зброї

Міноборони Росії оприлюднило 50 назв для кожного виду новітньої зброї, про яку президент Росії Володимир Путін розповів під час послання Федеральним зборам.

Списки опублікували на сайті відомства.

Серед назв для бойового лазерного комплексу лідирують: "Вій", "Зайчик", "Василіск", "Офтальмолог" і "Горинич". Безпілотний підводний апарат, який може бути оснащений ядерними боєприпасами, росіяни запропонували назвати "Кракен", "Язь" і "Посейдон".



Для крилатої ракети з ядерною енергоустановкою придумали такі назви, як "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальміра" і "Йосип Сталін".

Голосування на сайті триватиме до 16 березня.

Як відомо, Міноборони РФ запустило голосування для росіян з вибору імен для нових зразків зброї.

1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

8 лютого 2017 року командира підрозділу бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого під прізвиськом "Гіві", убито в контрольованому бойовиками Донецьку.