"Сталін", "Язь" і "Зайчик": В РФ шукають назви для нової зброї

Минобороны России обнародовало 50 названий для каждого вида нового оружия, о котором президент России Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию.



Списки опубликовали на сайте ведомства.



Среди названий для боевого лазерного комплекса лидируют: "Вий", "Зайчик", "Василиск", "Офтальмолог" и "Горыныч". Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен ядерными боеприпасами, россияне предложили назвать "Кракен", "Язь" и "Посейдон".



Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой придумали такие названия, как "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальмира" и "Иосиф Сталин".



Голосование на сайте продлится до 16 марта.



Как известно, Минобороны РФ запустило голосования для россиян по выбору имен для новых образцов оружия.



1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.



8 февраля 2017 командира подразделения боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного под прозвищем "Гиви", убили в контролируемом боевиками Донецке.