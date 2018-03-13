Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сталін", "Язь" і "Зайчик": В РФ шукають назви для нової зброї

Вторник, 13 марта 2018, 16:40

Минобороны России обнародовало 50 названий для каждого вида нового оружия, о котором президент России Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию.

Списки опубликовали на сайте ведомства.

Среди названий для боевого лазерного комплекса лидируют: "Вий", "Зайчик", "Василиск", "Офтальмолог" и "Горыныч". Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен ядерными боеприпасами, россияне предложили назвать "Кракен", "Язь" и "Посейдон".

Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой придумали такие названия, как "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальмира" и "Иосиф Сталин".

Голосование на сайте продлится до 16 марта.

Как известно, Минобороны РФ запустило голосования для россиян по выбору имен для новых образцов оружия.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.

8 февраля 2017 командира подразделения боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного под прозвищем "Гиви", убили в контролируемом боевиками Донецке.

Украинская правда
Темы: Росcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: