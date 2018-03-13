"Сталін", "Язь" і "Зайчик": В РФ шукають назви для нової зброї

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Вторник, 13 марта 2018, 17:40

Минобороны России обнародовало 50 названий для каждого вида нового оружия, о котором президент России Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию.

Списки опубликовали на сайте ведомства.

Среди названий для боевого лазерного комплекса лидируют: "Вий", "Зайчик", "Василиск", "Офтальмолог" и "Горыныч". Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен ядерными боеприпасами, россияне предложили назвать "Кракен", "Язь" и "Посейдон".

Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой придумали такие названия, как "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальмира" и "Иосиф Сталин".

Голосование на сайте продлится до 16 марта.

Как известно, Минобороны РФ запустило голосования для россиян по выбору имен для новых образцов оружия.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.

8 февраля 2017 командира подразделения боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного под прозвищем "Гиви", убиты в контролируемом боевиками Донецке.

Украинская правда
Темы: Росcия оружие
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