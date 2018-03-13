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Рада розширила коло жертв репресій комуністичного режиму

Вівторок, 13 березня 2018, 16:48

Верховна Рада вдосконалила процедуру реабілітації жертв політичних репресій 1917-1991 років.

За прийняття відповідного законопроекту №6574 на засіданні 13 березня проголосували 237 депутатів.

Документом зокрема визначено, що повноваження щодо прийняття рішення про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій покладено на Національну комісію з реабілітації, утворену при Українському інституті національної пам’яті за поданням регіональних комісій.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак раніше пояснювала, що документ суттєво розширює коло осіб, які підпадають під реабілітацію:

"Зокрема, в ньому прописана автоматична реабілітація осіб, які були покарані позасудовими органами ("двійками", "трійками", особливими нарадами НКВС тощо). Право на реабілітацію отримають ті, хто зі зброєю в руках боровся за незалежність України, був ув’язнений, примусово поміщений у психіатричний заклад, трудову армію, позбавлений майна через "експропріацію" чи "розкуркулення".

Окрім того, за словами Шпак, вводиться категорія потерпілих від репресій - родичів людини, що була репресована комуністичним режимом.

 
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Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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