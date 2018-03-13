Рада расширила круг жертв репрессий коммунистического режима

Верховная Рада усовершенствовала процедуру реабилитации жертв политических репрессий 1917-1991 годов.



За принятие соответствующего законопроекта №6574 на заседании 13 марта проголосовали 237 депутатов.



Документом в частности определено, что полномочия по принятию решения о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий возложены на Национальную комиссию по реабилитации при Украинском институте национальной памяти по представлению региональных комиссий.



Закон принят с технико-юридическими правками.



Первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак ранее объясняла, что документ существенно расширяет круг лиц, подпадающих под реабилитацию:



"В частности, в нем прописана автоматическая реабилитация лиц, которые были наказаны внесудебными органами ("двойками", "тройками", особыми совещаниями НКВД и т.д.). Право на реабилитацию получат те, кто с оружием в руках боролся за независимость Украины, был заключен, принудительно помещен в психиатрическое учреждение, трудовую армию, лишен имущества путем "экспроприации" или "раскулачивания".



Кроме того, по словам Шпак, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, репрессированного коммунистическим режимом.

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