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Аваков вважає, що РФ спробує загострити ситуацію в Україні восени

Вівторок, 13 березня 2018, 17:46

Міністр внутрішніх справ розповів, що Росія спробує загострити ситуацію в Україні ближче до осені, бо наразі зайнята президентськими виборами та Чемпіонатом світу з футболу.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Росія активізує свої зусилля щодо дестабілізації ситуації в нашій країні ближче до осені. Не думаю, що це буде повномасштабний наступ на фронті, оскільки, вони понесуть настільки серйозні людські втрати, що їх не витримає навіть такий режим, як путінський. Тому, думаю, що вони посилять гібридний фронт на тлі передвиборної кампанії в Україні", – сказав Арсен Аваков.

Водночас, він додав, що всередині країни також є спроби погіршити ситуацію на тлі політичної ситуації. Аваков вважає, що Україні не потрібні дострокові вибори, назвавши їх боротьбою за владу, а не за стабільність держави.

Українська правда
Теми: АваковМВСРосія
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