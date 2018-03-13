Аваков считает, что РФ попытается обострить ситуацию в Украине осенью

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Вторник, 13 марта 2018, 18:46

Министр внутренних дел рассказал, что Россия попытается обострить ситуацию в Украине ближе к осени, так как сейчас занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", - сказал Арсен Аваков.

Вместе с тем он добавил, что внутри страны также есть попытки ухудшить ситуацию на фоне политической ситуации. Аваков считает, что Украине не нужны досрочные выборы, назвав их борьбой за власть, а не за стабильность государства.

Украинская правда
Темы: Аваков МВД Росcия
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