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Реєстр декларацій знову зависає – тепер через веб-роботів

Вівторок, 13 березня 2018, 19:02

Сайт Єдиного державного реєстру декларацій протягом вівторка працював з перебоями через велику кількість запитів та нових декларацій.

Про це у відповідь на запит "Української правди" повідомило ДП "Українські спеціальні системи", яке займається адмініструванням реєстру.

"Перебої в роботі пошукової системи… що спостерігались 13.03.2018, пов’язані з великою кількістю запитів до публічного порталу, які надходять від веб-роботів, та значної кількістю нових декларації, які оприлюднюються на публічному порталі", – пояснили в "Українських спеціальних системах".

Водночас, за спостереженнями УП, проблеми в роботі реєстру розпочались ще в понеділок 12 березня.

Адміністратори запевнили, що перебої стосуються лише публічного сайту та не впливають на сам процес подачі декларацій.

Навантаження створюють, зокрема, автоматизовані системи, які отримують документи з реєстру за допомогою веб-роботів.

В "УСС" закликали власників таких систем користуватись спеціальним інтерфейсом, призначеним саме для автоматизованої обробки запитів.

 

На момент публікації новини роботу сайту вже відновлено, про що також йдеться у відповіді "УСС".

Як відомо, подання річних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, триває до 1 квітня.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що станом на 16 годин 13 березня до реєстру подано 306 925 декларації за 2017 рік.

Минулого року сайт реєстру декларації не працював протягом днів напередодні того, як мав сплинути термін подання декларацій.

Посадовці тоді скаржились, що не могли через це заповнити електронні декларації, а прем’єр Гройсман критикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявляв про спроби завалити систему електронного декларування.

Представники громадських організацій також звернулися до уряду з проханням звільнення керівництва НАЗК через провал електронного декларування.

Пізніше Кабмін зобов'язав НАЗК вдосконалити реєстр та здійснити аудит його роботи до вересня 2018 року включно.

Соня Лукашова, для УП
Теми: деклараціїНАЗК
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